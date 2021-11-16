Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лідери США й Китаю провели віртуальний саміт

Китай і Сполучені Штати повинні поважати один одного, співіснувати в мирі та підтримувати взаємовигідну співпрацю
Президент США Джо Байден та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели віртуальні переговори на найвищому рівні, під час яких обговорили розбіжності, а також шляхи для посилення взаємодії.
Лідери США й Китаю провели віртуальний саміт США
Переговори відбулися ввечері понеділка за Вашингтоном, передає власний кореспондент Укрінформу.
 
"Як на мене, наша відповідальність як лідерів Китаю і Сполучених Штатів полягає в тому, щоби конкуренція між нашими країнами не переростала в конфлікт, навмисний чи ненавмисний. Тільки проста й передбачувана конкуренція", - підкреслив президент США перед обговоренням основних питань.
 
За його словами, існує необхідність "встановити рамки здорового глузду, бути чіткими й чесними там, де існують суперечності, а також працювати разом, де перетинаються спільні інтереси – особливо в контексті таких критично важливих глобальних проблем, як зміна клімату".
 
Голова КНР зі свого боку зазначив, що обидві країни перебувають на важливих етапах розвитку та потребують взаємодії та співробітництва.
 
"Китай і Сполучені Штати повинні поважати один одного, співіснувати в мирі та підтримувати взаємовигідну співпрацю", - підкреслив Сі Цзіньпін.
 
У цьому зв’язку він також висловив готовність до діалогу, щоби досягти консенсусу, вжити активних кроків та просувати двосторонні відносини в позитивному ключі.
 
За офіційним повідомленням Білого дому, оприлюдненим в ніч проти вівторка, лідери «обговорили складний характер відносин між двома країнами, а також важливість відповідального управління процесом конкуренції» між найбільшими економіками світу. Крім того, Байден і Сі "охопили сфери, де інтереси (обох країн) збігаються, а також напрями, де інтереси, цінності й перспективи розходяться".
 
У цьому зв’язку зазначається, що американська сторона висловила занепокоєння ситуацією в Сіньцзяні, Тибеті, Гонконзі, а також у зв’язку з правами людини в цілому. Йшлося також про безпеку в Індо-Тихоокеанського регіоні, де Китай нарощує військові можливості. Крім того, обговорювалися теми торгівлі, поширення технологій тощо. Серед сфер, які становлять спільний інтерес, були визначені протидія змінам клімату та явищам, що загрожують глобальному здоров’ю людства.
 
Як повідомлялося, дві найбільших економіки світу – США й Китай, перебувають у жорсткій та інтенсивній конкуренції. При цьому між країнами існують серйозні розбіжності з цілого переліку питань, які у США налаштовані розв’язувати дипломатичним шляхом.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2021 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.