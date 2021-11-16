Лідери США й Китаю провели віртуальний саміт

Китай і Сполучені Штати повинні поважати один одного, співіснувати в мирі та підтримувати взаємовигідну співпрацю

Президент США Джо Байден та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели віртуальні переговори на найвищому рівні, під час яких обговорили розбіжності, а також шляхи для посилення взаємодії.

Переговори відбулися ввечері понеділка за Вашингтоном, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Як на мене, наша відповідальність як лідерів Китаю і Сполучених Штатів полягає в тому, щоби конкуренція між нашими країнами не переростала в конфлікт, навмисний чи ненавмисний. Тільки проста й передбачувана конкуренція", - підкреслив президент США перед обговоренням основних питань.

За його словами, існує необхідність "встановити рамки здорового глузду, бути чіткими й чесними там, де існують суперечності, а також працювати разом, де перетинаються спільні інтереси – особливо в контексті таких критично важливих глобальних проблем, як зміна клімату".

Голова КНР зі свого боку зазначив, що обидві країни перебувають на важливих етапах розвитку та потребують взаємодії та співробітництва.

"Китай і Сполучені Штати повинні поважати один одного, співіснувати в мирі та підтримувати взаємовигідну співпрацю", - підкреслив Сі Цзіньпін.

У цьому зв’язку він також висловив готовність до діалогу, щоби досягти консенсусу, вжити активних кроків та просувати двосторонні відносини в позитивному ключі.

За офіційним повідомленням Білого дому, оприлюдненим в ніч проти вівторка, лідери «обговорили складний характер відносин між двома країнами, а також важливість відповідального управління процесом конкуренції» між найбільшими економіками світу. Крім того, Байден і Сі "охопили сфери, де інтереси (обох країн) збігаються, а також напрями, де інтереси, цінності й перспективи розходяться".

У цьому зв’язку зазначається, що американська сторона висловила занепокоєння ситуацією в Сіньцзяні, Тибеті, Гонконзі, а також у зв’язку з правами людини в цілому. Йшлося також про безпеку в Індо-Тихоокеанського регіоні, де Китай нарощує військові можливості. Крім того, обговорювалися теми торгівлі, поширення технологій тощо. Серед сфер, які становлять спільний інтерес, були визначені протидія змінам клімату та явищам, що загрожують глобальному здоров’ю людства.

Як повідомлялося, дві найбільших економіки світу – США й Китай, перебувають у жорсткій та інтенсивній конкуренції. При цьому між країнами існують серйозні розбіжності з цілого переліку питань, які у США налаштовані розв’язувати дипломатичним шляхом.