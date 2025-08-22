Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ліндсі Грем: росія викрала з України близько 20 тисяч дітей

22 серпня 2025, 10:59
Ліндсі Грем: росія викрала з України близько 20 тисяч дітей
У США ініціювали законопроєкт щодо визнання росії державою-спонсором тероризму.

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що під час війни росія насильно вивезла з України щонайменше 19 500 дітей.

Про це він повідомив у своєму дописі на платформі Х.

Політик підкреслив, що такі дії є «варварськими та огидними», адже вони позбавляють дітей права на сім’ю та рідну землю. Він також нагадав, що вже раніше виступав із ініціативою ухвалення законопроєкту, який офіційно визнає росію державою-спонсором тероризму у разі відмови повернути викрадених дітей.

"Цей крок зробить будь-яку співпрацю чи бізнес із путінською росією токсичними для міжнародних компаній і урядів", – наголосив сенатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили проблему зниклих і викрадених дітей.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що особливу увагу слід приділити українським дітям, незаконно вивезеним росією. 

війнадітиросія окупантиЛіндсі Грем

