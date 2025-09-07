Літак прем’єра Вірменії вперше за 30 років пролетів над Азербайджаном

Це стало можливим після досягнення мирної угоди між країнами у Вашингтоні.

Літак прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за понад 30 років пролетів через повітряний простір Азербайджану після укладення мирної угоди між двома країнами у Вашингтоні.



Про цей безпрецедентний рейс повідомила речниця глави уряду Вірменії Назелі Багдасарян на Facebook-сторінці.

За її словами, літак із прем'єром вилетів у закордонний візит у ніч з 30 на 31 серпня, а повернувся до Вірменії 6 вересня. Вперше за три десятиліття маршрут пролягав через повітряний простір Азербайджану.

"Після встановлення миру у Вашингтоні 8 серпня відповідні органи Вірменії звернулися до Азербайджану з проханням дозволити проліт урядового літака й отримали позитивну відповідь", – повідомила Багдасарян.

Вона наголосила, що в уряді Вірменії сприймають цей жест як "практичний крок до розблокування комунікацій у регіоні, просування мирного порядку денного та формування атмосфери взаємної довіри".

Раніше азербайджанські літаки вже регулярно користувалися повітряним простором Вірменії, зокрема для перельотів між материковою частиною Азербайджану та ексклавом Нахічевань.

Нагадаємо, 8 серпня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали у Вашингтоні мирну угоду за участю президента США Дональда Трампа. Одним з її ключових положень стало створення транзитного коридору між країнами, який отримав назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

