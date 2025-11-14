Азербайджан вимагає від рф пояснити атаку біля посольства в Києві

Послу вручили ноту, а також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла у зв'язку з нічною атакою на Київ, унаслідок якої постраждала будівля посольства в столиці України.

Про це повідомляє сайт МЗС Азербайджану.

Повідомляється, що в будівлю МЗС викликали російського посла Михайла Євдокимова. Якому висловили протест у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства.

Послу вручили ноту, а також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. Обійшлося без жертв.