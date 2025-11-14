Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Азербайджан вимагає від рф пояснити атаку біля посольства в Києві

14 листопада 2025, 18:33
Азербайджан вимагає від рф пояснити атаку біля посольства в Києві
Фото: 1news.az
Послу вручили ноту, а також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ.
Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла у зв'язку з нічною атакою на Київ, унаслідок якої постраждала будівля посольства в столиці України.
 
Про це повідомляє сайт МЗС Азербайджану.
 
Повідомляється, що в будівлю МЗС викликали російського посла Михайла Євдокимова. Якому висловили протест у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства.
 
Послу вручили ноту, а також повідомили, що вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. Обійшлося без жертв.
 
Російській стороні нагадали, що подібні порушення міжнародного права під час російсько-української війни мали місце і раніше. Наприклад, 10 березня 2022 року росіяни завдали авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.
 
2 січня 2024 року через приліт ракети "Кинджал" за 35 кроків від будівлі посольства в Києві утворилася воронка на три метри. А на глибині 8 метрів знайшли боєприпас, що не розірвався.
 
28 серпня 2025 року внаслідок удару приблизно за 50 метрів від посольства теж було пошкоджено адмінбудівлю, консульський відділ і резиденцію посла.
 
8 і 18 серпня 2025 року російські дрони атакували нафтобазу компанії SOCAR на Одещині. Унаслідок чого постраждали співробітники і було завдано значної шкоди інфраструктурі.
 
Офіційний Баку зазначає, що раніше інформував російську сторону про всі інциденти офіційними нотами. А координати будівель дипломатичних представництв в Україні були передані росіянам. Повідомляється, що тоді москва запевнила, що ці координати будуть враховані міноборони Росії.
 
"Під час зустрічі було наголошено, що такі атаки на наші дипломатичні представництва є неприпустимими, і було запропоновано провести відповідне розслідування та надати детальні пояснення", - йдеться в повідомленні азербайджанського МЗС.

 

