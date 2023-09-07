Lloy's веде перемовини з ООН щодо страхування українського зерна в Чорному морі

Компанія Lloyd’s of London веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй щодо страхового покриття для поставок українського зерна, при відновленні "зернового коридору" в Чорному морі.

Про це пише агентство Reuters.

"Чи раді ми і чи можемо ми продовжувати надавати гарантії на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь – так… Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися", - заявив генеральний директор компанії Джон Ніл.

За його словами, ці розмови включають можливість того, що страхове покриття, можливо, потрібно буде структурувати інакше, ніж раніше, а забезпечення страхування має вирішальне значення для вантажів, які вивозяться з України.

"За відсутності втручання ООН та дозволу ООН ми б не санкціонували страхування", - сказав гендиректор.

За оцінками Lloyd's, збитки від війни в Україні, за вирахуванням перестрахування, становлять ₴2 млрд.