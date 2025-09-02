Лондон продовжив програму захисту для українців ще на два роки
Уряд Великої Британії продовжив дію програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, що дозволить українцям, які знайшли прихисток у країні, й надалі перебувати там на легальних і безпечних умовах.
Про продовження програми в британському парламенті заявила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.
"Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну", - зазначила вона.
Програма Ukraine Permission Extension надає українським біженцям право на законне перебування у Великій Британії, доступ до житла, медицини, освіти та працевлаштування.
Крім того, Лондон підтвердив готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від воєн, зокрема:
-
організувати лікування для дітей, які отримали важкі поранення в секторі Гази;
-
забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.