Лондон продовжив програму захисту для українців ще на два роки

Це дозволить українцям, які втекли від війни, залишатися в країні на легальних і безпечних умовах.

Уряд Великої Британії продовжив дію програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, що дозволить українцям, які знайшли прихисток у країні, й надалі перебувати там на легальних і безпечних умовах.

Про продовження програми в британському парламенті заявила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

"Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну", - зазначила вона.

Програма Ukraine Permission Extension надає українським біженцям право на законне перебування у Великій Британії, доступ до житла, медицини, освіти та працевлаштування.

Крім того, Лондон підтвердив готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від воєн, зокрема: