Луценко прокоментувала рішення суду щодо незаконності її виступів у Раді

"З огляду на правову природу повноважень як народного депутата України, так і представника ПУ у ВРУ, вказані повноваження є взаємодоповнюючими, оскільки вони спрямовані на забезпечення представництва українського народу"

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що не погоджується з рішенням Окружного адмінсуду Києва, який визнав протиправними дії спікера парламенту з надання їй слова для виступу на засіданнях погоджувальної ради.

За її словами, вона не погоджується з рішенням суду, оскільки згідно з регламентом ВРУ і законодавством України вона може брати участь у засіданнях погоджувальної ради і обговореннях і як народний депутат, і як представник президента у парламенті. Про це повідомляє "Українська правда".

"З огляду на правову природу повноважень як народного депутата України, так і представника ПУ у ВРУ, вказані повноваження є взаємодоповнюючими, оскільки вони спрямовані на забезпечення представництва українського народу", - вважає Луценко.

Вона зазначила, що зважаючи на функціональне призначення погоджувальної ради, її робота має організовуватися у спосіб, орієнтований на максимально результативне та конструктивне формування актуального порядку денного роботи парламенту.

"Повноваження голови ВРУ щодо ведення засідань погоджувальної ради є дискреційними, оскільки регламент ВРУ не визначає порядок її проведення", - наголосила нардеп.

Луценко додала, що у регламенті Ради відсутні обмеження щодо надання спікером слова для виступу.

"Конституційний Суд України у своїй Ухвалі від 27.06.2000 № 2-уп/2000 зробив висновок про те, що суд не має права втручатися у політичні та внутрішньоорганізаційні питання діяльності Верховної Ради України", - наголосила Луценко.

Нагадаємо, що суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представниці президента Ірині Луценко.