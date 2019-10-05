Луценко прокоментувала рішення суду щодо незаконності її виступів у Раді
За її словами, вона не погоджується з рішенням суду, оскільки згідно з регламентом ВРУ і законодавством України вона може брати участь у засіданнях погоджувальної ради і обговореннях і як народний депутат, і як представник президента у парламенті. Про це повідомляє "Українська правда".
"З огляду на правову природу повноважень як народного депутата України, так і представника ПУ у ВРУ, вказані повноваження є взаємодоповнюючими, оскільки вони спрямовані на забезпечення представництва українського народу", - вважає Луценко.
Вона зазначила, що зважаючи на функціональне призначення погоджувальної ради, її робота має організовуватися у спосіб, орієнтований на максимально результативне та конструктивне формування актуального порядку денного роботи парламенту.
"Повноваження голови ВРУ щодо ведення засідань погоджувальної ради є дискреційними, оскільки регламент ВРУ не визначає порядок її проведення", - наголосила нардеп.
Луценко додала, що у регламенті Ради відсутні обмеження щодо надання спікером слова для виступу.
"Конституційний Суд України у своїй Ухвалі від 27.06.2000 № 2-уп/2000 зробив висновок про те, що суд не має права втручатися у політичні та внутрішньоорганізаційні питання діяльності Верховної Ради України", - наголосила Луценко.
Нагадаємо, що суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представниці президента Ірині Луценко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років