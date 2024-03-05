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ПОЛІТИКА

Литовські фермери кажуть, що мають проблеми з російським зерном, а не з українським

05 березня 2024, 12:53
Литовські фермери кажуть, що мають проблеми з російським зерном, а не з українським
Фото: з вільного доступу
Литовські аграрії кажуть, що їхньою найбільшою проблемою є не українське, а російське зерно, яке у величезних кількостях потрапляє до ЄС.

На тлі часткової блокади фермерів на польсько-литовському кордоні через українське зерно литовські фермери заявляють, що їх бентежить імпорт саме російського зерна, а не українського.

Про це йдеться у публікації LRT.

З 1 березня польські фермери розпочали часткове блокування головної траси на колишньому прикордонному пункті пропуску між Польщею та Литвою. Вони перевіряють вантажівки через острах, що частина українського зерна, імпортованого до Литви, повертається до Польщі.

Натомість литовські аграрії кажуть, що їхньою найбільшою проблемою є не українське, а російське зерно, яке у величезних кількостях потрапляє до ЄС.

"Це вражаючі цифри: понад 3 мільйони тонн російського зерна пройшло через Латвію та Литву разом у 2023 році. Загалом минулого року на ринок ЄС було імпортовано 12 мільйонів тонн російського зерна", — сказав голова Асоціації виробників зерна Литви Аушріс Мачіяускас.

За його словами, російське зерно знижує ціни по всьому ЄС: росіяни навмисно демпінгують, щоб створити хаос в аграрному секторі. Але Єврокомісія має інструменти, щоб покласти цьому край.

"Існує регламент, який дозволяє ЄС втручатися в ринок у надзвичайних ситуаціях і починати купувати продукти харчування, ціни на які різко падають", — сказав Мачіяускас.

За оцінками зернопереробників, торік до Литви імпортували близько 50 тисяч тонн українського зерна, що набагато менше, ніж у довоєнний період.

Раніше повідомлялось, що Польща закликає ЄС заборонити імпорт продовольства з росії та білорусі.

Нагадаємо, українські журналісти зафіксували на кордоні Польщі та білорусі потік вантажного транспорту, який вивозить до Європи продукцію з території російського союзника. Безперешкодна торгівля відбувається під час блокування польськими фермерами українського кордону. Під час зйомки сюжету журналіста "Української правди" Михайла Ткача та його оператори на чотири години затримали польські поліцейські та співробітники спецслужби, видаливши частину відзнятого матеріалу.  

Литвазернорф тероризм

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