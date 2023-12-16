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ПОЛІТИКА

Литовський представник заявляє, що Угорщина має покинути ЄС, якщо не готова до спільності та взаємної довіри

16 грудня 2023, 12:28
Литовський представник заявляє, що Угорщина має покинути ЄС, якщо не готова до спільності та взаємної довіри
Фото: news.mail.ru
Як відзначив представник Литви у ЄС, усі лідери країни блоку привітали результати останнього саміту, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Угорщині варто покинути Європейський союз, якщо вона не готова підтримати солідарність та взаємну довіру з іншими членами блоку.

Про це заявив у Facebook постійний представник Литви у Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс.

Як відзначив представник Литви у ЄС, усі лідери країни блоку привітали результати останнього саміту, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вихвалявся своїми "досягненнями" щодо "вето на додаткові гроші для України й на перегляд MFF". 

"Я дуже хочу побажати цій державі-члену (Угорщині, - ред.) ніколи не пережити війну, яку зараз переживає народ України, щоб її міста не бомбардували, а громадяни не гинули, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Я бажаю їй ніколи не просити солідарності в інших і ніколи не відчувати вето союзників на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби. ЄС сильний завдяки солідарності та взаємній довірі. Якщо ви не готові розділити щось із цього, є лише одне правильне рішення: вийти з нього", - заявив Пранцкевічюс. 

Раніше Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. Під час саміту, Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України. 

УгорщинаЛитваОрбанЄС. Україна

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