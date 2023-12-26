Литва може взяти участь у миротворчих операціях в Індо-Тихоокеанському регіоні наступного року

Відповідне рішення ухвалено тому, що стратегічні партнери країни приділяють цьому регіону дедалі більше уваги.

Сейм Литви затвердив план міжнародних місій на 2024 рік у якому передбачається можливість відправлення литовських військовослужбовців до Індо-Тихоокеанського регіону.



Про це повідомляє LRT.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що таке рішення ухвалено тому, що стратегічні партнери країни приділяють цьому регіону дедалі більше уваги.



Зазначається, що сейм ще влітку затвердив стратегічні напрями в Індо-Тихоокеанському регіоні, якими передбачається "зміцнювати всебічну співпрацю" Литви з вищезгаданим регіоном.

"Для реалізації цих цілей Державна рада оборони погодилася на участь Литви в союзницьких операціях у регіоні, відправленні туди до 10 солдатів та цивільних службовців системи національної оборони", - заявив Ландсбергіс.

В кінці липня цього року стало відомо про те, що США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.



Вже в серпні Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі. Головною метою навчань назвали зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.