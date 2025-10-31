Литва припиняє перевезення нафти "Лукойла"

Після 21 листопада жодні перевезення продукції "Лукойла" та "Роснефти" через країну більше не відбуватимуться.

"Литовські залізниці" зупиняють транзит російської нафти через санкції США та Британії.

Компанія "Литовські залізниці", яка досі перевозила продукти "Лукойла" транзитом до Калінінградської області, заявляє, що дотримуватиметься режиму санкцій США та Британії, який обмежує продаж найбільших російських нафтових компаній, і припинить такі перевезення.

Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тисячу тонн нафтопродуктів, з яких 345 тисяч тонн припадало саме на продукцію "Лукойла".