Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва припиняє перевезення нафти "Лукойла"

31 жовтня 2025, 17:57
Литва припиняє перевезення нафти
Фото: news.mail.ru
Після 21 листопада жодні перевезення продукції "Лукойла" та "Роснефти" через країну більше не відбуватимуться.
"Литовські залізниці" зупиняють транзит російської нафти через санкції США та Британії. 
 
Про це повідомляє LRT.
 
Компанія "Литовські залізниці", яка досі перевозила продукти "Лукойла" транзитом до Калінінградської області, заявляє, що дотримуватиметься режиму санкцій США та Британії, який обмежує продаж найбільших російських нафтових компаній, і припинить такі перевезення.
 
Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тисячу тонн нафтопродуктів, з яких 345 тисяч тонн припадало саме на продукцію "Лукойла".
 
Нафта "Роснефти" через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте в поточному році LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тисяч тонн нафти "Лукойла".
 
"Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "Лукойлом" або "Роснефтью". Продукцію "Лукойла" транзитом з росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання", - заявили в компанії LTG.
 
LTG заявляє, що буде дотримуватися рекомендацій іноземних партнерів, намагаючись мінімізувати бізнес-ризики.
 
"Після завершення перехідного періоду для завершення угод LTG не здійснюватиме перевезення, в ланцюжку яких так чи інакше беруть участь компанії "Лукойл" або "Роснефть", санкціоновані США і Великою Британією, а також пов'язані з ними підприємства", - зазначили в компанії.
 
Міністерство фінансів США прогнозує, що нові санкції можуть позбавити кремль до 30% доходів від нафти і газу.

 

війна в Україніросія окупантиЛитва

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється