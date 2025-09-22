Поточна ситуація не повинна паралізувати євроінтеграційний процес.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Європейський Союз має якнайшвидше задіяти альтернативний сценарій — так званий "план Б", щоб розблокувати початок переговорів про вступ України, які наразі заблоковані через позицію Угорщини.

Про це він сказав в інтерв’ю порту Європейська правда.

На запитання, чи існує спосіб просувати євроінтеграцію України попри угорське вето, Будріс відповів ствердно. Він зазначив, що принцип розширення ЄС передбачає просування кандидатів згідно з досягненнями, і Україна вже відповідає вимогам для старту переговорів. Проте Угорщина маніпулює правом вето, фактично гальмуючи процес.

"Ми прагнемо отримати 27 голосів, але поки цього не сталося і шукаємо альтернативні рішення", – наголосив литовський міністр.

За його словами, "план Б" дозволяє розпочати неформальні переговорні етапи вже зараз — ще під час головування Данії у Раді ЄС і формалізувати їх пізніше. Такий підхід передбачений чинною методологією розширення ЄС.

"Ми не можемо бути заручниками вето Угорщини. Є шляхи, як рухатися далі. Це рішення дозволить зберегти політичний імпульс, мобілізовані ресурси Єврокомісії та фокус країн-членів на Україні", – додав Будріс.

Він також підкреслив, що не знає справжніх мотивів дій уряду Віктора Орбана, але не має наміру займати позицію слабкої сторони.

"Я не буду в ролі заручника. У нас є рішення, як цього уникнути", – заявив він.

На уточнювальне питання, чи потрібно запускати "план Б" вже восени 2025 року, глава МЗС Литви відповів однозначно:

"Звісно. Імпульс є саме зараз. Відкладати це небезпечно. Утримувати політичну увагу і завжди складне завдання", – зазначив міністр.

Він наголосив, що мова не про декларації чи ілюзію прогресу, а про реальні кроки — підтримку реформ в Україні та збереження темпу її інтеграції до ЄС, навіть у неформальному форматі.