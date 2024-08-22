Литва заявила про виведення військ рф із Калінінграда після наступу ЗСУ на Курщину
Успішний та швидкий наступ ЗСУ у Курській область в Калінінграді спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ.
Про це заявив командувач Литовської армії Раймундас Вайкшнорас, пише Delfi.
"Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки і техніки і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ", - сказав Вайкшнорас.
Проте він додав, що не можна розслаблятися, оскільки кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.
"Але не обманюватимемо себе, так звана система A2/AD, яка прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається", - сказав він.
Українські війська розпочали операцію у Курській області 6 серпня.
Після чого росіяни заплутались у версіях подій в Курській області.