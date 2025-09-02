Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Люксембург планує долучитися до закупівлі у США зброї для України

02 вересня 2025, 21:55
Наступними тижнями Люксембург визначиться з країнами-партнерами для цієї закупівлі
Люксембург планує долучитися до ініціативи НАТО PURL щодо придбання озброєння у США для подальшої передачі Україні.
 
Про це повідомив премʼєр-міністр Люксембургу Люк Фріден, передає Укрінформ.
 
Ми профінансуємо пакет уже доступного озброєння, здебільшого виробництва США, для передачі Україні – разом з іншими країнами, які ми ще маємо визначити”, - заявив Люк Фріден. 
 
Він додав, що ці країни будуть визначені наступними тижнями.
 
Фріден зауважив, що кожен пакет PURL традиційно коштує 500 млн доларів, отже маленькі держави мають знайти партнерів для спільної закупівлі.
 
Генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що протягом кількох тижнів в межах PURL країни НАТО зібрали 2 млрд доларів на закупівлю “критично важливої летальної, іноді більше оборонної зброї”. Йдеться, зокрема, про ППО та боєприпаси.
війна в Україніросія окупантизброя з США

