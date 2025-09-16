Мадуро звинувачує Вашингтон у тиску на Венесуелу з усіх боків

За словами президента Венесуелли, США діє агресивно на політичному, дипломатичному, судовому та військовому рівнях.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що США здійснюють агресивні дії проти його країни на політичному, дипломатичному, військовому та навіть судовому рівнях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Це не просто напруженість це агресія по всіх напрямках. Судова агресія — коли нас намагаються криміналізувати. Політична через постійні заяви з погрозами. Дипломатична через тиск на міжнародному рівні. І, звісно, військова - постійна й системна”, - заявив Мадуро.

За його словами, зв’язки між урядами США та Венесуели наразі пошкоджені, проте підтримується базовий рівень взаємодії переважно для організації повернення громадян Венесуели зі США.

Крім того, Мадуро звинуватив Вашингтон у провокації та спробі "створити інцидент" у зв’язку з нещодавньою атакою на корабель, який, за версією венесуельської влади, належав наркокартелю.