Макрон анонсував "дебати і голосування" у парламенті стосовно безпекової угоди Франції з Україною

У Єлисейському палаці не уточнюють, якого саме питання стосуватиметься голосування.

У парламенті Франції пройдуть дебати та голосування стосовно двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною.

Про це повідомляє BFMTV.

Як повідомляється, президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати та голосування".

У Єлисейському палаці не уточнюють, якого саме питання стосуватиметься голосування. Варто зазначити, що ратифікації жодної з двосторонніх угод із союзниками не планувалося.

Також в адміністрації французького президента не назвали можливу дату дебатів у парламенті.

У липні 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України. До неї згодом приєдналося ще кілька десятків країн ЄС та НАТО. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною.

Нагадаємо, напередодні у Парижі на запрошення президента Франції пройшла зустріч близько 20 західних партнерів України щодо подальшої її підтримки. Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що зараз серед союзників немає консенсусу у цьому питанні.