Макрон бореться з Орбаном, щоб уникнути катастрофічного саміту щодо України – Politico

Європейські дипломати розходяться в думках щодо того, чи справді угорський лідер має намір зірвати підтримку України, чи він просто намагається шантажувати Брюссель, йдеться у публікації.

Президент Франції Емманюель Макрон оптимістично налаштований щодо можливості переконати прем’єра Угорщини Віктора Орбана змінити його позицію щодо підтримки України до саміту лідерів ЄС 14-15 грудня.

Про це повідомило видання Politico .

Європейські дипломати розходяться в думках щодо того, чи справді угорський лідер має намір зірвати підтримку України, чи він просто намагається шантажувати Брюссель, йдеться у публікації.

У той час як деякі дипломати і посадовці ЄС вже планують обхідні шляхи або намагаються протистояти негативним публікаціям у пресі, які можуть з'явитися після провалу Європейської Ради наступного тижня, інші зберігають оптимізм, що вони знайдуть вихід із ситуації. Макрон належить до останньої групи.

Макрон сподівається, що за вечерею в Парижі вони з Орбаном зможуть досягти компромісу до наступного тижня.

"Угорці займають жорсткі позиції, вони нарощують важелі впливу на переговори. Якщо вони це роблять, то для того, щоб дати Віктору Орбану можливість вести переговори... Зараз ми вступаємо в більш активну фазу переговорів, з переговорами на вищому рівні (між Орбаном і Макроном. – Ред.)", – сказав один французький дипломат.

"Те, що зараз робить Угорщина, має сенс лише в тому випадку, якщо вона намагається знайти вихід", – додав французький дипломат.

На думку кількох французьких посадовців, рішення Орбана прийняти запрошення вечері з Макроном саме по собі є позитивним знаком.

Дипломати з інших країн ЄС загалом привітали спробу знайти компроміс з боку Макрона, що відбувається напередодні марафону зустрічей представників ЄС у неділю, де вони сподіваються досягти домовленості до того, як лідери ЄС вирушать до Брюсселя.

Але ідея Макрона переконати Орбана також викликала критику, враховуючи, що французький президент і раніше намагався знайти компроміси з іншими політичними лідерами, але зазнавав невдачі.

"Він продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він пробував це з Трампом, потім з Путіним, і пробує з Орбаном", – сказав інший дипломат ЄС, додавши, що ціною цих останніх особливих відносин стали поступки Орбану, які послабили ЄС.

"Вони продовжують годувати монстра і дивуються, чому він повертається більшим і просить більше", – зазначив дипломат.

Інший паризький посадовець визнав, що "Макрон має слабкість до поганих хлопчиків. Це кидає йому інтелектуальний виклик".

Президент Франції Емманюель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч а Парижі в кінці тижня для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.