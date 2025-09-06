Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Макрон намагається переконати Моді відмовитися від співпраці з путіним

06 вересня 2025, 18:24
Фото: з вільного доступу
Індія традиційно симпатизує росії і завжди виступала її прихильником.

Європейські лідери намагаються пояснити вагомим політикам Азії важливість відмови від співпраці і союзництва з Путіним заради припинення війни в Україні. Розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді провів президент Франції Емманюель Макрон, який зосередив увагу на діях Коаліції охочих,яка нещодавно відбулася, і до якої увійшли 35 країн.

Про це він написав у мережі Х 6 серпня.

"Я щойно розмовляв з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я представив йому результати роботи, яку ми виконали з президентом Зеленським та нашими партнерами з Коаліції охочих минулого четверга в Парижі. Індія та Франція поділяють однакову рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні. Спираючись на нашу дружбу та стратегічне партнерство, ми продовжуватимемо разом рухатися вперед, щоб прокласти цей шлях до миру", - написав Макрон.

Чи вдасться переконати західним лідерам прем'єра однієї з найбільших країн світу, невідомо. Адже Індія традиційно схиляється до росії і завжди виступала її союзником. Це відбувається і зараз, адже, незважаючи на санкції Трампа, країна продовжує купувати нафту в рф, тим самим підтримуючи путінський ВПК. 

