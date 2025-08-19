Макрон: Наступні два тижні будуть критичними для визначення гарантій безпеки України

Французький президент також позитивно оцінив позицію Дональда Трампа, який вперше чітко визнав необхідність гарантій для України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі 15 днів стануть вирішальними для узгодження гарантій безпеки України після переговорів у Вашингтоні 18 серпня.

Про це повідомляє Politico.

Макрон наголосив на необхідності завершити роботу з американськими партнерами, щоб надати безпековим домовленостям конкретного змісту.

"Наступні 15 днів є абсолютно критичними для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки реального змісту", – зазначив він.

Французький президент також позитивно оцінив позицію Дональда Трампа, який вперше чітко визнав необхідність гарантій для України.

"Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", – сказав Макрон.

Що саме включатимуть ці гарантії, поки невідомо. Водночас, за словами Макрона, сили Великої Британії, Франції, Німеччини, Туреччини та інших країн готові проводити операції з убезпечення повітря, моря та суші — без прямої участі на передовій.

Він застеріг від надмірного оптимізму, наголосивши, що росія залишається «дестабілізуючою силою» і "хижаком біля наших дверей".

"Ми хочемо переконатися, що цей мир, а отже, і ця угода, дадуть українцям можливість відновити свою країну і жити в мирі, бути впевненими, що після укладення мирної угоди вони матимуть достатню силу стримування, щоб не бути знову атакованими, а європейці – жити в безпеці", – додав він.

Нагадаємо, 19 серпня під головуванням прем’єра Британії Кіра Стармера відбудеться віртуальне засідання «Коаліції рішучих».

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп та європейські лідери погодили створення робочої групи під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо. Вона має розробити проєкт гарантій безпеки для України за участю радників із нацбезпеки та представників НАТО.

За даними журналістів, американські та європейські посадовці розпочнуть цю роботу негайно, щоб підготувати ґрунт для потенційної зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером владіміром путіним.