Макрон прокоментував атаку російських дронів на Польщу

"Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників", - заявив президент Франції

Президент Франції Еммануель Макрон вийшов з заявою після атаки російських безпілотників на Польщу. Він заявив, що "найрішучіше засуджує" дії росії.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки, здійсненої росією проти України, є просто неприйнятним. Я засуджую це найрішучіше", написав Макрон.

Французький президент також закликав росію "покласти край цій безрозсудній ескалації" та анонсував розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я ще раз висловлюю польському народу та його уряду нашу повну солідарність. Незабаром я поговорю з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників", – написав лідер Франції.