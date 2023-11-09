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ПОЛІТИКА

Макрон заявив, що має бути гуманітарна пауза в бойових діях у Секторі Гази

09 листопада 2023, 14:53
Макрон заявив, що має бути гуманітарна пауза в бойових діях у Секторі Гази
Макрон. Париж
Макрон наголосив, що цивільне населення Гази "має бути захищене".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль має право на самозахист, але він також несе "велику відповідальність за дотримання закону" у відповідь на смертоносну атаку Хамас 7 жовтня.

Про це Макрон сказав, виступаючи на відкритті паризької конференції з питань гуманітарної допомоги Газі, його цитує France 24. 

Макрон наголосив, що цивільне населення Гази "має бути захищене".

"Боротьба з тероризмом ніколи не може вестися без правил. Ізраїль це знає. Пастка тероризму для всіх нас однакова: піддатися насильству і відмовитися від наших цінностей",  заявив президент Франції. 

Також Емманюель Макрон зазначив, що в Газі має бути дуже швидко встановлена гуманітарна пауза, і що країни повинні працювати над припиненням вогню.

"Цивільне населення має бути захищене, це обов'язково і не підлягає обговоренню і є нагальною потребою", – підкреслив Макрон на початку гуманітарної конференції з питань Гази в Парижі.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість "гуманітарних пауз" у війні між Ізраїлем і Хамасом.

сектор ГазаМакронХамас: Ізраїльгуманітарні питання

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