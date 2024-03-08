Мало хто з американців хоче, щоб США були більш залучені в нинішні війни в Україні та Газі – опитування

Більшість демократів та республіканців вважають, що США не варто посилювати роль у боротьбі України з вторгненням рф та війні Ізраїлю з Хамас.

Лише невелика частина американців хочуть, щоб США відігравали активнішу роль у вирішенні світових проблем, згідно з новим опитуванням Associated Press-NORC.

Більшість як демократів, так і республіканців погоджуються з тим, що Штати не повинні брати на себе активнішу роль у війні рф проти України та боротьбі Ізраїлю з Хамас.

Опитування показує, що четверо з десяти дорослих американців хочуть, аби Америка загалом відігравала "менш активну" роль у вирішенні глобальних конфліктів. Лише близько чверті заявили, що США повинні відігравати більш активну роль, а близько третини кажуть, що рівень нинішньої участі є правильним.

Лише два десятиліття тому лідери Республіканської партії закликали американців прийняти "кінцеву мету - покласти край тиранії у світі". Зараз, коли лише невелика частина дорослих американців з обох партій хочуть, щоб США зайняли більш активну позицію, республіканці (53%) приблизно вдвічі частіше, ніж демократи (25%), кажуть, що країна повинна відігравати менш активну роль за кордоном. Близько половини (52%) демократів вважають, що нинішня позиція США є "приблизно правильною".

Багато республіканців посилаються на криваву і марну історію американського втручання в такі країни, як В'єтнам, Ірак і Афганістан.

Питання про те, на чому США повинні зосередити свої міжнародні військові ресурси, також є предметом дебатів: республіканці та демократи розходяться в думках щодо того, чи повинна країна відігравати активнішу роль у війні рф проти України та в ситуації у Секторі Гази.

Серед дорослого населення США загалом не спостерігається особливого бажання активнішої участі в обох війнах: лише близько двох із десяти дорослих американців вважають, що Штати повинні відігравати більш активну роль. Приблизно четверо з десяти вважають, що нинішня позиція США є правильною, а 36% кажуть, що Вашингтон повинен зробити крок назад.

Але республіканці та незалежні частіше, ніж демократи, заявляють, що Штати повинні зменшити підтримку України. Близько половини республіканців і незалежних хочуть, щоб США відігравали менш активну роль у боротьбі України з вторгненням рф, порівняно з 18% демократів.

Результати опитування підкреслюють складну динаміку, з якою зіштовхнулися як чинний президент США Джо Байден, так і ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп напередодні виборів, які відбудуться в листопаді. Значна частина електорату розчарована картинами гуманітарної кризи в результаті п'ятимісячної війни у Секторі Газі та витратами, яких зазнали США, допомагаючи Україні у протистоянні російському вторгненню.