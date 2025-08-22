Марк Рютте прокоментував ситуацію з вибухом дрона в Польщі

За словами генсека НАТО, Польща має відреагувати на вибух дрона у країні

НАТО підтримує зв'язок зі своїми колегами в Польщі через інцидент, пов'язаний із вибухом безпілотника в ніч на 20 серпня.

Про це розповів генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслює "Суспільне".

Дрон упав на території села Осіни, за 40 км від авіабази, на якій розміщено повітряний патруль НАТО, повідомляв спеціалізований військовий портал Defense Express. Польський уряд назвав подію "провокацією з боку рф". За словами окружного прокурора Гжегожа Трусевича, БПЛА міг залетіти з білорусі.

"Ми дуже тісно координуємо нашу реакцію з нашими колегами з Польщі, ми з ними тісно співпрацюємо, не скажу вам вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми за цим стежимо, не сумнівайтеся", – розповів Рютте.