Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Марк Рютте прокоментував ситуацію з вибухом дрона в Польщі

22 серпня 2025, 16:35
Марк Рютте прокоментував ситуацію з вибухом дрона в Польщі
За словами генсека НАТО, Польща має відреагувати на вибух дрона у країні
НАТО підтримує зв'язок зі своїми колегами в Польщі через інцидент, пов'язаний із вибухом безпілотника в ніч на 20 серпня.
 
Про це розповів генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслює "Суспільне".
 
Дрон упав на території села Осіни, за 40 км від авіабази, на якій розміщено повітряний патруль НАТО, повідомляв спеціалізований військовий портал Defense Express. Польський уряд назвав подію "провокацією з боку рф". За словами окружного прокурора Гжегожа Трусевича, БПЛА міг залетіти з білорусі.
 
"Ми дуже тісно координуємо нашу реакцію з нашими колегами з Польщі, ми з ними тісно співпрацюємо, не скажу вам вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми за цим стежимо, не сумнівайтеся", – розповів Рютте.
Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється