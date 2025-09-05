Маск не прийшов на вечерю до Трампа – The Guardian

Маска не було серед найбільших техногігантів США на вечері у Трампа

На вечері для керівників найбільших американських технологічних компаній, влаштованій президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 4 вересня, не було мільярдера і генерального директора Tesla Ілона Маска.

Про це пише The Guardian.

На заході були присутні Марк Цукерберг з Meta, Білл Гейтс із Microsoft, Тім Кук з Apple, Сем Альтман з OpenAI. При цьому, зазначається, це було саме те дійство, на якому ще кілька місяців тому Маск сидів би праворуч від Трампа.

Сам Маск у своїй соціальній мережі X заявив, що його все ж запросили на вечерю, проте він не зміг прибути і пообіцяв надіслати свого представника.

У статті підкреслюється, що відсутність Маска на такому заході "підкреслює розкол", який виник між ним і Трампом після їхньої публічної сварки навесні 2025 року.

Видання пише, що якщо ще у перші місяці президентства Трампа Маск був наділений величезною владою, очолюючи департамент ефективності уряду, то в останні мцсяці мільярдер практично зник з гучних урядових заходів.