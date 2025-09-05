Маск не прийшов на вечерю до Трампа – The Guardian
05 вересня 2025, 12:06
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Маска не було серед найбільших техногігантів США на вечері у Трампа
На вечері для керівників найбільших американських технологічних компаній, влаштованій президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 4 вересня, не було мільярдера і генерального директора Tesla Ілона Маска.
Про це пише The Guardian.
На заході були присутні Марк Цукерберг з Meta, Білл Гейтс із Microsoft, Тім Кук з Apple, Сем Альтман з OpenAI. При цьому, зазначається, це було саме те дійство, на якому ще кілька місяців тому Маск сидів би праворуч від Трампа.
Сам Маск у своїй соціальній мережі X заявив, що його все ж запросили на вечерю, проте він не зміг прибути і пообіцяв надіслати свого представника.
У статті підкреслюється, що відсутність Маска на такому заході "підкреслює розкол", який виник між ним і Трампом після їхньої публічної сварки навесні 2025 року.
Видання пише, що якщо ще у перші місяці президентства Трампа Маск був наділений величезною владою, очолюючи департамент ефективності уряду, то в останні мцсяці мільярдер практично зник з гучних урядових заходів.
"Хоч Трамп все ще хвалить Маска як "генія", у середу ввечері він заявив журналістам, що у Маска "є певні проблеми", і їх не бачили разом після їхньої публічної сварки", - йдеться у статті.
Водночас, припускається, якби Маск був присутній на вечері в четвер, це створило б незручну ситуацію, оскільки він подав до суду на дві компанії, керівники яких були присутні: Apple та OpenAI.