НОВИНИУ четвер, 15 вересня, заплановано вихід 11 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". На їх борту 240 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже чверть мільйона тонн зерна: Україна відправляє 11 суден агропродукції
Фото: english.ruvr.ru
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
За її даними, 9 суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, а 2 балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту "Південний".
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продовольства. Всього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор", заявивши, що 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила в рамках зернової угоди, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.
Раніше повідомлялось, що Україна щомісяця збільшує обсяги експорту зерна на 20-30%.
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15 09 2022 11:01 МЕДІА
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