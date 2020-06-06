Меркель у розмові з Зеленським підтримала ініційовані Україною зміни в Мінській ТКГ

"Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною"

Лідери України та Німеччини зробили окремий акцент на необхідності послідовного та неухильного виконання причетними сторонами всіх домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту лідерів держав - учасниць "нормандського формату" в грудні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили питання відновлення миру на Донбасі та підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє прес-служба президента України, співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння української та німецької сторін за ключовими підходами до мирного врегулювання, наголосивши на безальтернативності дипломатичного шляху.

"Це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх "нормандському формату", - зазначив Зеленський.

Лідери України та Німеччини зробили окремий акцент на необхідності послідовного та неухильного виконання причетними сторонами всіх домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту лідерів держав - учасниць "нормандського формату" в грудні 2019 року.

"Ми відкриті, ми готові до руху вперед. Надзвичайно важливим є гарантування доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб. Також важливим є доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу. Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення. Ефективна імплементація домовленостей, досягнутих торік у Парижі, має відкрити шлях до проведення наступного саміту в Берліні", - зазначив Зеленський.

Українська сторона підтвердила налаштованість на максимальну координацію зусиль із партнерами в питаннях мирного врегулювання на Донбасі - Німеччиною і Францією. "Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною", - зазначається в повідомленні.

Зеленський поінформував Меркель про поточну безпекову ситуацію на Донбасі, вказавши на проблеми, які потребують посиленої уваги з боку міжнародних партнерів України.

Президент України також подякував за чітку й послідовну позицію ФРН про неможливість зміни формату G7 до повного відновлення територіальної цілісності України.

Сторони обговорили також низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії COVID-19 і фінансово-економічних відносин.

Нагадаємо, що 5 червня Зеленський і Меркель провели чергову телефонну розмову