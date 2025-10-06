Мерц: росія може стояти за більшістю дронів, помічених над Німеччиною

Кількість дронів, за словами канцлера Німеччини, безпрецедентна. Канцлер підкреслив, що жоден із виявлених дронів не був озброєний — усі здійснювали розвідувальні польоти.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія, ймовірно, стоїть за багатьма безпілотниками, які були помічені над Німеччиною. Серед них можуть бути дрони, через які в аеропорту Мюнхена було скасовано десятки рейсів, а понад 10 000 пасажирів опинилися у заторах.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть росія", — зазначив Мерц. Водночас він додав, що дрони запускають і цивільні громадяни, зокрема біля аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Канцлер підкреслив, що жоден із виявлених дронів не був озброєний — усі здійснювали розвідувальні польоти. Він додав, що захист від дронів належить поліції, яка наразі недостатньо оснащена, і нагадав про плановий перегляд закону про безпеку повітряного простору, який дозволить бундесверу допомагати поліції у боротьбі з дронами.

За словами Мерца, кількість вторгнень у повітряний простір Європи є безпрецедентною. Нагадаємо, у ніч із 2 на 3 жовтня аеропорт Мюнхена частково призупинив роботу через невідомий дрон: було скасовано 17 рейсів, перенаправлено 15 прибуваючих, що торкнулося майже трьох тисяч пасажирів.

Раніше Мерц заявляв, що через зростання атак на мережі передачі даних та критичну інфраструктуру в країні не можна говорити про повний мир, наголошуючи на необхідності посилення захисту.