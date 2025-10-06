Мерц: росія може стояти за більшістю дронів, помічених над Німеччиною
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія, ймовірно, стоїть за багатьма безпілотниками, які були помічені над Німеччиною. Серед них можуть бути дрони, через які в аеропорту Мюнхена було скасовано десятки рейсів, а понад 10 000 пасажирів опинилися у заторах.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми вважаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть росія", — зазначив Мерц. Водночас він додав, що дрони запускають і цивільні громадяни, зокрема біля аеропорту Франкфурта-на-Майні.
Канцлер підкреслив, що жоден із виявлених дронів не був озброєний — усі здійснювали розвідувальні польоти. Він додав, що захист від дронів належить поліції, яка наразі недостатньо оснащена, і нагадав про плановий перегляд закону про безпеку повітряного простору, який дозволить бундесверу допомагати поліції у боротьбі з дронами.
За словами Мерца, кількість вторгнень у повітряний простір Європи є безпрецедентною. Нагадаємо, у ніч із 2 на 3 жовтня аеропорт Мюнхена частково призупинив роботу через невідомий дрон: було скасовано 17 рейсів, перенаправлено 15 прибуваючих, що торкнулося майже трьох тисяч пасажирів.
Раніше Мерц заявляв, що через зростання атак на мережі передачі даних та критичну інфраструктуру в країні не можна говорити про повний мир, наголошуючи на необхідності посилення захисту.