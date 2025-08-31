Мерц: Війна росії проти України може затягнутися

Канцлер уточнив, що наразі питання відправки наземних військ до України не обговорюється.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна росії проти України може тривати ще багато місяців.

В інтерв’ю каналу ZDF він зазначив, що хоча сподівається на припинення вогню до наступного року, жодних ілюзій щодо швидкого завершення конфлікту не має.

"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України", — підкреслив Мерц. За його словами, капітуляція Києва загрожувала б наступним країнам і, зрештою, Європі.

Канцлер уточнив, що наразі питання відправки наземних військ до України не обговорюється. Основна увага приділяється гарантіям безпеки в разі припинення вогню, після чого можна буде реалізувати "багато речей".

Раніше у серпні питання завершення війни та гарантій безпеки для України обговорювалися на самітах у США за участю Дональда Трампа, владіміра путіна, Володимира Зеленського та європейських лідерів. За словами Мерца, партнери України готові продовжувати підтримку у умовах тривалої війни.