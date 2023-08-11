Крім того, в навчаннях у білорусі на кордонах ЄС можуть брати участь "вагнерівці" як інструктори.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

В щоденному звіті міноборони Білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, неподалік кордону Польщі і Литви.

"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи «Вагнера» як інструкторів", - йдеться в дописі.

Британська розвідка заявляє, що ці спеціальні навчання, найімовірніше, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ знаходиться в Гродно, і малоймовірно, що з'єднання в даний час розгорнуто з допоміжними засобами, необхідними для приведення його в боєздатність.

"Проте росія майже напевно прагне позиціонувати білоруські сили як такі, що виступають проти НАТО", - додали в МО Британії.