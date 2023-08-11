Матеріали:
Теми:

Мета білоруських навчань на кордоні – показати НАТО міць росії – розвідка Британії

11 серпня 2023, 12:34
Мета білоруських навчань на кордоні – показати НАТО міць росії – розвідка Британії
Крім того, в навчаннях у білорусі на кордонах ЄС можуть брати участь "вагнерівці" як інструктори.

Про це Міністерство оборони Британії  написало в X (Twitter).

В щоденному звіті міноборони Білорусі оголосило, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, неподалік кордону Польщі і Литви.

"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи «Вагнера» як інструкторів", - йдеться в дописі.

Британська розвідка заявляє, що ці спеціальні навчання, найімовірніше, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ знаходиться в Гродно, і малоймовірно, що з'єднання в даний час розгорнуто з допоміжними засобами, необхідними для приведення його в боєздатність.

"Проте росія майже напевно прагне позиціонувати білоруські сили як такі, що виступають проти НАТО", - додали в МО Британії. 

В понеділок в білорусі  розпочались військові навчання на кордоні з Польщею і Литвою.
РосіяНАТОБілорусьнавчанняРозвідка Британіївагнер

Останні матеріали

Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється