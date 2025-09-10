Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Meta і TikTok виграли суд проти ЄС щодо цифрового збору

10 вересня 2025, 19:13
Фото: gettyimages.com
Брюсселю дали 12 місяців на приведення правил у відповідність до законодавства про цифрові послуги.

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу задовольнив позови компаній Meta та TikTok проти Єврокомісії щодо методики розрахунку щорічного регуляторного збору. ЄС має до 12 місяців, аби привести свої правила у відповідність до норм цифрового законодавства.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У 2023 році Meta Platforms та TikTok (власник — китайська ByteDance) подали позов проти Європейської комісії після того, як на них наклали регуляторний збір у розмірі 0,05% від їхнього глобального чистого доходу. Ці кошти мали покрити витрати ЄС на моніторинг виконання Закону про цифрові послуги (DSA).

Компанії оскаржили не сам факт збору, а методологію його розрахунку, яку вважали непрозорою та непропорційною.

Суд у Люксембурзі визнав, що методологія повинна була бути ухвалена делегованим актом, а не у форматі виконавчого рішення, як це зробила Єврокомісія. Суд надав Брюсселю 12 місяців на виправлення помилок.

"Ця методологія мала бути прийнята не в контексті виконання рішень, а в делегованому акті, відповідно до правил, встановлених у DSA", – йдеться в рішенні суду.

При цьому суд не зобов’язав Єврокомісію повертати компаніям уже сплачені кошти за 2023 рік.

У коментарі Reuters Єврокомісія заявила, що суд фактично підтвердив правомірність самого принципу стягнення зборів, і питання стосувалося лише юридичної форми ухвалення методології. В Брюсселі не вважають, що сума чи суть збору мають бути переглянуті.

Закон про цифрові послуги (DSA), який набрав чинності в листопаді 2022 року, вимагає від дуже великих онлайн-платформ (VLOP) вживати ефективних заходів проти незаконного або шкідливого контенту. Порушення загрожує штрафами до 6% глобального річного обороту.

 
