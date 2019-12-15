Металурги прогнозують рекордне падіння виплавки сталі

За уточненими даними "Укрметаллургпрома", в січні-листопаді вироблено 55,26 млн т залізорудного концентрату (104,6% до аналогічного періоду минулого року), 28,45 млн т агломерату (98,2%), 19,29 млн т окатишів (98,7%), 9,29 млн т коксу валового (93,8%), 18,46 млн т чавуну (98,6%), 19,29 млн тонн сталі (100,4%), 16,95 млн тонн прокату (100,6%), 970 тис. тонн трубної продукції (94,7%).

Металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн, повідомляє "Економічна правда".

Як зазначається, цей показник - найгірший за весь період існування незалежної України.

За уточненими даними "Укрметаллургпрома", в січні-листопаді вироблено 55,26 млн т залізорудного концентрату (104,6% до аналогічного періоду минулого року), 28,45 млн т агломерату (98,2%), 19,29 млн т окатишів (98,7%), 9,29 млн т коксу валового (93,8%), 18,46 млн т чавуну (98,6%), 19,29 млн тонн сталі (100,4%), 16,95 млн тонн прокату (100,6%), 970 тис. тонн трубної продукції (94,7%).

У листопаді вироблено 1,39 млн т чавуну (87,5% до жовтня-2019), 1,33 млн тонн сталі (84,9%), 1,24 млн т прокату (86,4%).

Станом на 10 грудня 2019 року з основних діючих виробничих потужностей в експлуатації перебувають: 15 з 21 доменної печі, 8 з 9 мартенівських печей, 10 з 16 конвертерів, 5 з 15 електропечей і 15 з 15 машин безперервного лиття заготовки.

У грудні очікується виробництво чавуну на рівні 1,25 млн тонн, сталі - 1,2 млн тонн, прокату - 1,1 млн тонн.

Таким чином, 2019 рік українська металургійна галузь, за прогнозами, завершить наступним чином: чавун - 20 млн тонн, сталь - 20,5 млн тонн, прокат - 18 млн тонн.

Крім того, повідомляється, що в листопаді на метпідприємства поставлено близько 1,9 млн тонн залізорудної сировини (89% щодо жовтня 2019 року). По імпорту ЗРС не завозять.

За 11 місяців 2019 року на підприємства надійшло близько 25 млн тонн ЗРС (93% порівняно з аналогічним періодом 2018 року). Експорт ЗРС в листопаді становив близько 3,34 млн т (102% щодо жовтня 2019 року) за 11 місяців 2019 року - 36,6 млн тонн (108% порівняно з аналогічним періодом 2018 року).

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