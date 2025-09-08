Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Євросоюз збільшив імпорт російської металургії попри санкції

08 вересня 2025, 12:21
Євросоюз збільшив імпорт російської металургії попри санкції
Фото: turbina.ru
Попри діючі санкції, обсяг імпорту зріс на 2,7% р./р: це збагатило росію на 1,22 млрд євро.

Європейський Союз у першому півріччі 2025 року імпортував 2,95 млн тонн металургійної продукції з росії. Основними позиціями стали напівфабрикати та чавун.

Про це повідомляє GMK Center.

Попри діючі санкції, обсяг імпорту зріс на 2,7% р./р: це збагатило росію на 1,22 млрд євро.

Найбільша частка імпорту припала на сталеві напівфабрикати - 1,84 млн тонн (+7,8% р./р.) вартістю 837,35 млн євро. Найбільшими імпортерами стали Бельгія, Італія, Чехія та Данія.

Імпорт чавуну зріс на 35,3% і досяг 697 тис. тонн. російські компанії отримали від його продажу 254,45 млн євро (+21,9% р./р.). Основним споживачем залишається Італія – 524,6 тис. тонн.

Тільки у червні цього року ЄС імпортував із росії 382,7 тис. тонн продукції ГМК, що на 15,3% більше р./р. А за підсумками 2024 року ЄС купив у країни-агресора 5,34 млн тонн металургійної продукції на понад 2,5 млрд євро.

