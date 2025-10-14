MI5 попередила британських політиків про загрозу шпигунства з боку Китаю та росії

Політикам надали низку рекомендацій.

Британська служба безпеки MI5 оприлюднила офіційне попередження для політиків і їхніх співробітників про те, що вони стали мішенню шпигунів із Китаю, росії та Ірану, які намагаються підірвати демократичні інститути Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на нові рекомендації MI5 щодо протидії іноземному втручанню, оприлюднені у понеділок.

"Велика Британія є ціллю довгострокового стратегічного іноземного втручання та шпигунства з боку певних структур у росії, Китаї та Ірані, які прагнуть просувати свої економічні та стратегічні інтереси й завдавати шкоди нашим демократичним інститутам", — йдеться у документі.

Публікація відбулася на тлі гучного провалу шпигунської справи, у межах якої двох чоловіків звинувачували у передачі даних Китаю. Суд звільнив їх через брак доказів, що спричинило хвилю критики на адресу уряду прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Опозиція звинувачує прем’єра у надто м’якій позиції щодо Пекіна, оскільки від початку каденції він намагався відновити дипломатичні відносини з Китаєм.

Додатковим скандалом став випадок із Натаном Гіллом, колишнім лідером валлійського осередку партії Reform UK, який минулого місяця визнав себе винним у отриманні хабарів в обмін на заяви на підтримку росії.

У публічному зверненні, що є нетиповим для спецслужби, MI5 закликала політиків і їхніх помічників посилити пильність.

У документі наголошується, що іноземні агенти можуть діяти через:

шахрайські онлайн-звернення під виглядом рекрутерів чи експертів;

кібератаки та злами даних;

фінансові внески через посередників;

довготривалі особисті контакти, які з часом переростають у шантаж чи вербування.

MI5 радить фіксувати будь-які підозрілі соціальні контакти, остерігатися надмірних лестощів, ретельно перевіряти нових знайомих, захищати цифрові пристрої та бути особливо уважними під час поїздок за кордон.

"Те, що спершу може здаватися щирою взаємодією, може перерости у щось набагато небезпечніше. Будьте пильні та довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось здається підозрілим — негайно повідомте вашу службу безпеки", — йдеться у рекомендаціях MI5.

Реакція уряду

Міністр безпеки Ден Джарвіс, виступаючи у парламенті, заявив, що нові рекомендації є частиною урядової відповіді на провал шпигунської справи. Він наголосив, що уряд рішуче налаштований забезпечити національну безпеку.

"Твердження про те, що уряд приховував докази чи навмисно обмежував судовий процес — неправдиві", — підкреслив міністр.

Директор MI5 Кен МакКалум у супровідному зверненні наголосив на важливості особистої відповідальності політиків:

"Кожен, хто читає ці настанови, глибоко піклується про свою роль у британській демократії. Дійте вже сьогодні, аби захистити її — і себе", — зазначив МакКалум.