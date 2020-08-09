Мінінфраструктури хоче до 2024 року знизити смертність на дорогах унаслідок ДТП щонайменше на 30%

Крім того, група при Мінінфраструктури вже розробила стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року

Як наголошується в повідомленні на сайті Мінінфраструктури, одним із пріоритетних завдань відомства є зниження аварійності щонайменше на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року, що дасть змогу зберегти понад 1000 людських життів щорічно.

Міністерство інфраструктури України продовжує роботу з удосконалення державної програми безпеки і підвищення безпеки руху на українських дорогах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в повідомленні на сайті Мінінфраструктури, одним із пріоритетних завдань відомства є зниження аварійності щонайменше на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року, що дасть змогу зберегти понад 1000 людських життів щорічно.

"Наш головний пріоритет - це безпека на дорогах. Рівень смертності й травматизму внаслідок ДТП в Україні є неприпустимо високим. За підрахунками Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються у майже 70 млрд грн на рік. Це приблизно 2% ВВП", - зазначає глава міністерства Владислав Криклій.

Міністр також додав, що в рамках чинної програми безпеки руху, фінансування якої у 2020 році становить 3,2 млрд грн, вже проведено закупівлі на 87%, при тому, що минулого року рівень виконання програми безпеки руху ледь досягав 40%.

Крім того, група при Мінінфраструктури вже розробила стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, яка складається з:

- цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;

- розбудови сучасної інфраструктури безпеки;

- створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;

- довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

Міністр також закликав бізнес і громадськість приєднатися до обговорення цієї програми.

Нагадаємо, що Україна та КНР розвиватимуть інфраструктуру внутрішнього водного сполучення