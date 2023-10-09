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ПОЛІТИКА

Міністр оборони Ізраїлю оголосив про "повну облогу" Гази: немає електроенергії, їжі та палива

09 жовтня 2023, 15:21
Міністр оборони Ізраїлю оголосив про
Джерело: facebook.com/YoavGallant
Сектор Газа - територія довжиною 41 км, де проживає близько 2,3 мільйона людей.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.

Про це повідомила газета The Times of Israel.

"Я віддав наказ - Газа перебуватиме в повній блокаді. Не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива. Ми боремося з варварами і діємо відповідно", - наголосив він.

Сектор Газа - територія довжиною 41 км і шириною 10 км між Ізраїлем, Єгиптом і Середземним морем, де проживає близько 2,3 мільйона людей..

Ізраїль контролює повітряний простір над Газою та її береговою лінією, а також ввезення та вивезення товарів через свої прикордонні пункти. Аналогічний контроль за ділянкою кордону з сектором здійснює Єгипет.

Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Ізраїльконфліктсектор Газа

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