Міністр оборони Польщі закликав не звикати до війни в Україні

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав не звикати до війни проти України, яку розв’язала росія.

Про це повідомляє Polsat News.

Під час пам’ятних заходів з нагоди початку Другої світової війни зазначив: "Попри втому, труднощі та емоції, ми не можемо ігнорувати конфлікт, що розгортається в Україні. Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні".

Косіняк-Камиш наголосив, що звикання до війни - "найгірша і найбільша перемога імперії зла, знову ж таки дивлячись зі Сходу".

Він підкреслив, що підтримка України важлива не лише з цивілізаційних, людських та християнських причин, а й тому, що на кону стоїть безпека Польщі.

"Ми не можемо забувати, що кожен день, коли армія російської федерації виснажується воюючими українськими солдатами, – це день, коли нам дають силу та міць для кращої підготовки. Це захист польського солдата", – додав він, нагадуючи про історичні втрати Польщі заради інших народів і власної свободи.

Міністр закликав зберігати чутливість і не дозволяти втомі чи зневірі затуманювати сенс існування.

"Це зобов’язання перед Вестерплатте та перед народом Вестерплатте: солдатами Польської армії", - заявив він.

