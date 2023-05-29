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Міністр оборони Японії наказав знищувати балістичні ракети, які підлітають

29 травня 2023, 09:58
Міністр оборони Японії наказав знищувати балістичні ракети, які підлітають
Фото: з вільного доступу
Після повідомлення Північної Кореї про плани найближчими днями запустити супутник – міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада віддав наказ ССО знищити будь-які балістичні ракети, які наближатимуться до країни.

Про це пише NHK

В міністерстві оборони Японії підозрюють, що під приводом виведення супутника на орбіту Пхеньян може провести випробування балістичної ракети великої дальності.

Наказ міністра оборони Хамади дозволяє Силам самооборони знищити північнокорейську балістичну ракету, яка може впасти на територію Японії.

"Ракети будуть знищені в повітряному просторі над територією Японії, її виключною економічною зоною та у відкритому морі поблизу країни" - заявив Хамади.

Японський міністр вбачає знищення об’єктів за допомогою ракет-перехоплювачів SM3 системи Aegis, встановлених на есмінцях Морських сил самооборони у Східно-Китайському морі, та наземних ракет PAC3 системи Patriot, розгорнутих у префектурі Окінава на півдні Японії.

В 2016 року КНДР здійснив подібну провокацію: під приводом виведення на орбіту штучного супутника провів випробування своєї балістичної ракети.

ЯпоніябалістикаКНДР

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