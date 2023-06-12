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ПОЛІТИКА

Міністри країн НАТО зустрінуться з виробниками оборонної техніки на тлі проблем із потужністю – ЗМІ

12 червня 2023, 16:49
Міністри країн НАТО зустрінуться з виробниками оборонної техніки на тлі проблем із потужністю – ЗМІ
Фото: Steppe
Західні держави шукають, у який спосіб продовжити військову підтримку України і поповнити свої власні запаси.

У четвер міністри оборони країн НАТО зустрінуться з керівниками 25 найбільших західних оборонних компаній, продовжуючи зусилля з нарощування виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами дипломатів і джерел в оборонній галузі, цей крок відображає зацікавленість НАТО в участі в обговоренні питань оборонної промисловості.

Західні союзники Києва вивчають, як продовжувати надсилати Україні необхідне військове обладнання, уряди просять оборонні компанії нарощувати виробництво, в той час як компанії просять про чіткі довгострокові сигнали щодо попиту, аби виправдати інвестиції в нові виробничі потужності, ланцюжки постачання і персонал.

НАТО розглядає можливість створення нового Плану дій у сфері оборонного виробництва для визначення цілей інвестицій і сукупних сигналів попиту на продукцію галузі з боку країн-членів Альянсу.

Серед представників оборонної промисловості є надія, що ця зустріч стане кроком вперед у роботі над майбутнім планом дій. Однак, як повідомили виданню джерела, офіційного порядку денного зустрічі поки що не оприлюднено, і конкретних результатів не очікують.

З боку європейської оборонної промисловості запрошені бельгійська FN Herstal, французько-італійська MBDA, фінська Patria, німецька Rheinmetall, норвезька Nammo, KNDS – об'єднання німецької KMW і французької Nexter, італійська Leonardo, а також турецька Roketsan.

Очікується також участь представників деяких галузей промисловості зі східного флангу НАТО, таких як болгарський "Арсенал" і празька "Чехословацька група".

З боку США мають бути присутні компанії Raytheon Technologies і Lockheed Martin, які виробляють ракетні комплекси Javelin, HIMARS і Patriot, що постачаються українським збройним силам.

До списку запрошених компаній також увійдуть виробники безпілотників, як-от турецька Baykar, і португальська Tekever, а також британська BAE Systems, румунська Romarm, хорватський виробник бойових танків Đuro Đaković Grupa, естонська Milrem Robotics і бельгійська Thales.

Нагадаємо, виробник Patriot пообіцяв передати Україні ще 5 систем.

НАТОтехнікавійна в Україніоборонна промисловість

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