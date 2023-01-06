Міноборони України: росія ніколи не дотримувалася перемир’я за всі роки війни

Від 2014 року і за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за всі дев’ять років війни росія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я.

Про це вона написала 6 січня, опублікувавши детальну статистику та факти.

Заступниця міністра нагадала, що під час проведення Операції об’єднаних сил Україна з росією ще кілька разів домовлялися про припинення вогню. Проте в результаті країна-агресорка рф продовжувала порушувати домовленості.

Так, лише 2019 року бойові втрати України на Донбасі становили 97 загиблих.

До початку останнього, липневого перемир’я, 2020 року загинули ще 32 українські військові, ще 220 бійців зазнали поранень.

Після цього черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню" був запроваджений 27 липня 2020 року. Проте російська армія зуміла дотриматися його лише протягом пів години. Вже близько 00:20 окупантиобстріляли підрозділи української 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один ворожий обстріл був зафіксований близько 9:00.

Усього від 2014 року і за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню. Про це сторони домовлялися в межах Тристоронньої контактної групи:

від 18:00 05.09.2014 р.

від 00:00 15.02.2015 р.

від 00:00 01.10.2015 р.

від 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я);

від 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я);

від 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я);

від 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я);

від 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я);

від 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я);

від 00:00 05.03.2018 р.

від 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я).

"Тому, тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії", - додала Маляр.