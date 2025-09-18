Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мін'юст відреагував на ситуацію з "е-Нотаріатом"

18 вересня 2025, 20:35
Мін'юст відреагував на ситуацію з
Фото: newsradio.com.ua
Громадянам пояснили, що доступ до системи "е-Нотаріат" мають виключно чинні авторизовані нотаріуси
У Міністерстві юстиції України опублікували офіційну позицію щодо тестування системи "е-Нотаріат". Вона стала відповіддю на повідомлення Нотаріальної палати про буцімто витік даних громадян з деяких реєстрів.
 
Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту у Facebook.
 
В офіційній позиції щодо тестування системи "е-Нотаріат" Міністерство юстиції закликало громадян і представників медіа "бути уважними".
 
"Інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною", - наголосили у відомстві.
 
Громадянам пояснили, що доступ до системи "е-Нотаріат" мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності".
 
"Нагадуємо, що обов'язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище", - додали в міністерстві.
 
Згідно з інформацією Мін'юсту, за період із 3 по 16 вересня поточного року:
 
  • близько 2000 нотаріусів уже випробували систему;
  • зібрано понад 250 пропозицій, які стали підґрунтям для подальших технічних доопрацювань.
 
Наголошується, що Міністерство юстиції високо цінує зворотний зв'язок від нотаріусів.
 
"Саме тому ми беремо час на ретельне опрацювання всіх пропозицій, наданих у межах першої частини навчально-тестового періоду", - розповіли у відомстві.
 
Отже, наступним кроком команди Мін'юсту та Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (ДП "НАІС") є доопрацювання системи.
 
"Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено", - повідомили українцям.

 

мінюствійна в Україніросія окупанти

