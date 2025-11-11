Між білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки

лукашенко заявив, що закриття кордону з білоруссю є "гібридною війною" проти країни.

білорусь погрожує Литві, яка закрила кордон із нею, конфіскувати понад 1200 тис. литовських вантажівок, які залишилися на території країни. Відомо, що Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з білоруссю.

Про це пише Euronews.

Відповідну заяву зробив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Такою була його реакція на закриття кордону Литвою, яке він назвав "божевільною аферою" і "гібридною війною" проти білорусі.

"Якщо вони не відкриють кордон у найближчі дні, ми ухвалимо рішення згідно з нашим законом – аж до конфіскації транспортних засобів", – попередив лукашенко.

Він також повідомив, що ці вантажівки вже перемістили на платні паркінги.

"Вони не можуть просто стояти вздовж доріг – це 1100 або 1200 великих машин", – додав президент білорусі.