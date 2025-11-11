Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Між білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки

11 листопада 2025, 12:07
Між білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
лукашенко заявив, що закриття кордону з білоруссю є "гібридною війною" проти країни.

білорусь погрожує Литві, яка закрила кордон із нею, конфіскувати понад 1200 тис. литовських вантажівок, які залишилися на території країни. Відомо, що Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з білоруссю.

Про це пише Euronews.

Відповідну заяву зробив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Такою була його реакція на закриття кордону Литвою, яке він назвав "божевільною аферою" і "гібридною війною" проти білорусі.
 
"Якщо вони не відкриють кордон у найближчі дні, ми ухвалимо рішення згідно з нашим законом – аж до конфіскації транспортних засобів", – попередив лукашенко.
 
Він також повідомив, що ці вантажівки вже перемістили на платні паркінги.
 
"Вони не можуть просто стояти вздовж доріг – це 1100 або 1200 великих машин", – додав президент білорусі.
 
На це своєю чергою відреагувала Литва, а саме представник Литовської асоціації автоперевізників Ерландас Мікенас. Він заявив, що поки їхній транспорт затриманий на території білорусі, вантаж більш за все псується, а водії вантажівок виснажені та злі.
 
"Люди не розуміють, що буде далі. Вони в пастці, без чітких вказівок від білоруської влади", – підкреслив він.
 
Про тимчасове закриття кордону Литви з білоруссю стало відомо 29 жовтня 2025 року. Відповідне рішення країна ухвалила через численні вторгнення у повітряний простір Литви метеорологічних куль із контрабандою, запущених із білорусі. Ці інциденти впливали на роботу аеропортів країни та безпеку повітряного простору загалом.

 

