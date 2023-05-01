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ПОЛІТИКА

Між Фінляндією та США ведуться переговори про угоду про двостороннє оборонне співробітництво

01 травня 2023, 18:44
Між Фінляндією та США ведуться переговори про угоду про двостороннє оборонне співробітництво
Джерело: pravda
Переговори між Фінляндією і США щодо угоди про оборонну співпрацю (DCA) розпочались наприкінці квітня.

В даний час обговорюють оборонну угоду, яка, якщо буде реалізована, дозволить збройним силам США використовувати фінську землю та бази для навчання та зберігання матеріалів.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Представник Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікаель Антелл, який бере участь у переговорах, у коментарі HS пояснив, що угода зі США доповнить членство країни в Північноатлантичному альянсі.

"DCA дозволяє розгортання військ, їхнє перебування в країні, попереднє зберігання військового обладнання й можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону", – каже Антелл. Як приклад він навів можливе створення на території Фінляндії ангару для обслуговування винищувачів п'ятого покоління F-35.

Водночас представник фінського МЗС наголосив, що DCA не стосується можливого розміщення у Фінляндії ядерної зброї.

За даними Helsingin Sanomat, переговори щодо угоди про оборонну співпрацю на офіційному рівні між Фінляндією і США триватимуть до 2024 року, після чого проєкт документа передадуть на розгляд парламенту.

Станом на початок 2022 року США підписали DCA або аналогічні за статусом угоди з 17 членами ЄС і НАТО, а також ще шістьма трансатлантичними союзниками по обороні, які не є членами Європейського Союзу, зокрема з Норвегією.

СШАФінляндіяспівпраця

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