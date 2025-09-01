Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Моді на саміті ШОС закликав путіна припинити війну в Україні

01 вересня 2025, 15:27
Фото: Укрінформ
Напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав російського диктатора владіміра путіна до "якнайшвидшого завершення війни в Україні" на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це заявив Моді у соцмережі Х.

Моді під час зустрічі з очільником кремля путіним на китайському саміті сказав, що його країна "підтримує всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру".

"Ми постійно обговорюємо з Україною конфлікт, який триває в Україні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту", - заявив Моді.

Водночас індійський лідер додав, що співпраця москви та Делі "важлива не лише для двох держав", але і для "глобального миру, стабільності та процвітання".

Зауважимо, що напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього український лідер заявив, що "Індія готова докласти необхідних зусиль та подати відповідний сигнал росії та іншим лідерам у ході зустрічей на полях саміту".

Нагадаємо, з 31 серпня до 1 вересня в китайському місті Тяньцзінь проходить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

російський диктатор путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що "розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні".

путін вкотре повторив брехливі твердження про війну в Україні. 

війнаВладімір ПутінпереговориШОСВолодимир ЗеленськийНарендра Моді

