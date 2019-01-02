Моґеріні про "заявку на членство від України": я не коментуватиму те, що буде в 2024-му

На її переконання, блок європейських держав та Україна протягом останніх п’яти років спромоглися досягти речей, які ще не так давно могли видатися нереальними

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні відмовилася коментувати слова президента України Петра Порошенка про те, що Київ подасть заявку на вступ до Євросоюзу 2024 року.

Про це Могеріні заявила після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бухаресті, відповідаючи на запитання журналістів, передає "Радіо Свобода".

"Я не коментуватиму, що може статися в 2024-му, але впевнена, що наші найближчі цілі, зокрема, план "20 досягнень "Східного партнерства" до 2020 року", цілком реальні й виконувані. Вони позитивно вплинуть на життя громадян і в державах-партнерах, і в самому Євросоюзі. У цій прагматичній співпраці ми можемо досягнути чудових результатів", – заявила Могеріні.

На її переконання, блок європейських держав та Україна протягом останніх п’яти років спромоглися досягти речей, які ще не так давно могли видатися нереальними, а саме: торгової угоди, угоди про асоціацію та візової лібералізації.

"Десять чи навіть п’ять років тому багато речей у нинішніх відносинах ЄС і держав "Східного партнерства", зокрема України, було важко уявити. Особливо, для українців, для яких п’ять років тому був дуже драматичний період. Ми досягли такого, що на той час було навіть важко уявити. Були досягнуті три мети: найдосконаліша у своєму роді угода про ЗВТ, угода про асоціацію, яка нам створила рамки для регулярних постійних обмінів на політичному рівні. Нарешті, візова лібералізація, що була завжди пріоритетом для українців, молдован і грузин", – заявила Могеріні.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко анонсував, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського Союзу в 2024 році.