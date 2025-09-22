Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Молдова успішно пройшла перевірку законодавства для вступу до ЄС

22 вересня 2025, 19:02
Фото: ria.ru
Цей крок підкреслює прагнення країни інтегруватися до Євросоюзу та зміцнити свої позиції на європейському просторі.

Молдова та Європейський Союз завершили двосторонню процедуру скринінгу - комплексного аналізу на відповідність молдовського законодавства вимогам для вступу до ЄС. 

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасімов написала на Facebook-сторінці.

За її словами, протягом 15 місяців було ретельно опрацьовано понад 100 тисяч сторінок законодавчих документів. Останнім проаналізованим розділом став Розділ 33 - "Фінансові та бюджетні положення". 

Цей етап знаменує перехід від реформ і технічних процедур до готовності Молдови взяти на себе роль повноправного члена Європейського Союзу.

Завершення скринінгу відбулося напередодні парламентських виборів у Молдові, запланованих на 28 вересня. Діюча влада позиціонує ці вибори як голосування за європейське майбутнє країни.

Нагадаємо, що у липні в Кишиневі відбувся перший саміт Молдова–ЄС за участі керівництва обох сторін, що стало важливим кроком у поглибленні співпраці.

 
