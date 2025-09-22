Молдова успішно пройшла перевірку законодавства для вступу до ЄС

Цей крок підкреслює прагнення країни інтегруватися до Євросоюзу та зміцнити свої позиції на європейському просторі.

Молдова та Європейський Союз завершили двосторонню процедуру скринінгу - комплексного аналізу на відповідність молдовського законодавства вимогам для вступу до ЄС.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасімов написала на Facebook-сторінці.

За її словами, протягом 15 місяців було ретельно опрацьовано понад 100 тисяч сторінок законодавчих документів. Останнім проаналізованим розділом став Розділ 33 - "Фінансові та бюджетні положення".

Цей етап знаменує перехід від реформ і технічних процедур до готовності Молдови взяти на себе роль повноправного члена Європейського Союзу.

Завершення скринінгу відбулося напередодні парламентських виборів у Молдові, запланованих на 28 вересня. Діюча влада позиціонує ці вибори як голосування за європейське майбутнє країни.

Нагадаємо, що у липні в Кишиневі відбувся перший саміт Молдова–ЄС за участі керівництва обох сторін, що стало важливим кроком у поглибленні співпраці.