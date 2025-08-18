Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москва обходить санкції: танкери і далі курсують до Азії

18 серпня 2025, 13:56
москва обходить санкції: танкери і далі курсують до Азії
Фото з відкритих джерел
російський газ долає кригу й політичні бар’єри.

Кілька танкерів із зрідженим природним газом вирушили до країн Азії з російського заводу Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Цей крок може стати випробуванням для рішучості Вашингтона щодо обмеження торгівлі російськими енергоресурсами на тлі триваючих переговорів про завершення війни в Україні.

За даними видання, судна Iris і Voskhod, які завантажили LNG на арктичному заводі в Сибіру, 15 серпня вирушили Північним морським шляхом у напрямку Північної Азії після кількох тижнів простою. Ще два танкери, що нещодавно завантажились на Arctic LNG 2, попрямували на схід минулого тижня.

Завод Arctic LNG 2, підконтрольний компанії Novatek PJSC, є ключовим елементом кремлівських планів утричі збільшити експорт скрапленого газу до 2030 року, аби компенсувати різке скорочення постачання трубопровідного газу до Європи.

Попри це, США поки що утримуються від подальшого посилення санкцій проти покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю, намагаючись досягти перемир’я у війні. Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром путіним у п’ятницю назвав переговори "надзвичайно продуктивними".

Минулого літа Arctic LNG 2 здійснив вісім відправок газу, однак у жовтні був змушений зупинити роботу через нестачу покупців і складні льодові умови. У червні цього року підприємство відновило відвантаження, проте жоден із вантажів поки не прибув до імпортних терміналів.

Чи знайдуть чотири танкери, які нині прямують до Азії, реальних покупців — наразі невідомо. Близько десятка спеціалізованих суден, зокрема криголамні LNG-танкери, залучені до обслуговування Arctic LNG 2. Частина з них неодноразово змінювала керуючі компанії, аби ускладнити ідентифікацію справжніх власників.

 
