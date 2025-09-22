москва тисне на ІСАО: хоче зняти санкції з авіагалузі, прикриваючись "безпекою польотів"

У кремлі заявили, що нестача запчастин для літаків начебто загрожує безпеці польотів.

росія звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) з вимогою послабити санкції проти її авіаційного сектору.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на внутрішні документи та поінформоване джерело, москва стверджує, що чинні обмеження загрожують безпеці польотів і порушують права людини на свободу пересування.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році західні санкції перекрили росії доступ до нових літаків, авіазапчастин і технічного обслуговування. Більшість російських авіакомпаній експлуатує понад 700 пасажирських літаків західного виробництва — переважно Boeing і Airbus — які тепер підтримуються у робочому стані через обхідні схеми й тіньовий імпорт.

На тлі цих труднощів рф планує представити свої вимоги під час Асамблеї ІСАО, що розпочинається 24 вересня і триватиме до 3 жовтня. У підготовлених до заходу документах москва називає санкції «незаконними примусовими заходами», які шкодять глобальній авіаційній безпеці. Також вона критикує заборони на польоти російських літаків у повітряному просторі 37 країн, а також обмеження на техобслуговування та страхування авіапарку.

Утім, з огляду на повномасштабну війну, яку рф веде проти України, та відсутність ознак припинення агресії, шанси на те, що міжнародна спільнота піде на поступки - вкрай низькі.