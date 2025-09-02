Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москва заперечила причетність до інциденту з літаком Урсули фон дер Ляєн

02 вересня 2025, 08:16
москва заперечила причетність до інциденту з літаком Урсули фон дер Ляєн
Фото: Катерина Кузьміна / РБК
Інцидент із літаком Урсули фон дер Ляєн, який змушений був здійснити екстрену посадку через навігаційні проблеми, викликав підозри щодо можливого втручання рф.

кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, під час якого виникли проблеми з навігаційною системою. 

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков категорично заперечив припущення про можливу причетність росії до цього інциденту. 

Його заяву цитують російські ЗМІ.

У відповідь на запит видання Financial Times Пєсков лаконічно відповів:

"Ваше твердження некоректне".

Інцидент стався 31 серпня, коли літак із фон дер Ляєн був змушений здійснити посадку в болгарському місті Пловдив. 

Через збій у GPS-системі пілоту довелося орієнтуватися за паперовими картами та прийняти рішення про ручну посадку після години кружляння в повітрі. Болгарська авіадиспетчерська служба підтвердила цей факт у коментарі для Financial Times.

За даними трьох обізнаних посадовців, не виключається, що збій міг бути спричинений зовнішнім втручанням, зокрема з боку Росії. Цю версію наразі опрацьовують.

Урсула фон дер Ляєн подорожувала з Варшави до Пловдива для зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, а також планувала відвідати місцевий завод із виробництва боєприпасів. Інцидент тимчасово порушив графік її візиту, однак розслідування обставин триває.

Вчора ми повідомляли, що літак Фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами

 

РосіяGPS

