москва заперечила причетність до інциденту з літаком Урсули фон дер Ляєн
кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, під час якого виникли проблеми з навігаційною системою.
Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков категорично заперечив припущення про можливу причетність росії до цього інциденту.
Його заяву цитують російські ЗМІ.
У відповідь на запит видання Financial Times Пєсков лаконічно відповів:
"Ваше твердження некоректне".
Інцидент стався 31 серпня, коли літак із фон дер Ляєн був змушений здійснити посадку в болгарському місті Пловдив.
Через збій у GPS-системі пілоту довелося орієнтуватися за паперовими картами та прийняти рішення про ручну посадку після години кружляння в повітрі. Болгарська авіадиспетчерська служба підтвердила цей факт у коментарі для Financial Times.
За даними трьох обізнаних посадовців, не виключається, що збій міг бути спричинений зовнішнім втручанням, зокрема з боку Росії. Цю версію наразі опрацьовують.
Урсула фон дер Ляєн подорожувала з Варшави до Пловдива для зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, а також планувала відвідати місцевий завод із виробництва боєприпасів. Інцидент тимчасово порушив графік її візиту, однак розслідування обставин триває.
Вчора ми повідомляли, що літак Фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами.