Ми не вестимемо бізнес з росією, поки не врегулюємо війну – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що москва зацікавлена в економічній співпраці зі Сполученими Штатами, і він готовий обговорювати з Володимиром путіним спільні бізнес-проєкти, однак лише після врегулювання війни в Україні.
Про це Трамп сказав журналістам у п’ятницю на борту літака перед вильотом на саміт в Анкориджі, повідомляє Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, чи готовий він обговорювати економічні питання з путіним, зважаючи на те, що російський лідер прибуває із делегацією бізнесменів, Трамп відповів:
"Якщо ми досягнемо прогресу, я б це обговорив, адже це одна з речей, якої вони прагнуть".
Зазначимо, що Дональд Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з президентом рф. Це стане першою очною зустріччю політиків.