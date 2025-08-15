Ми не вестимемо бізнес з росією, поки не врегулюємо війну – Трамп

За його словами, діалог із путіним щодо економіки можливий лише після реального прогресу в мирному врегулюванні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що москва зацікавлена в економічній співпраці зі Сполученими Штатами, і він готовий обговорювати з Володимиром путіним спільні бізнес-проєкти, однак лише після врегулювання війни в Україні.

Про це Трамп сказав журналістам у п’ятницю на борту літака перед вильотом на саміт в Анкориджі, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він обговорювати економічні питання з путіним, зважаючи на те, що російський лідер прибуває із делегацією бізнесменів, Трамп відповів:

"Якщо ми досягнемо прогресу, я б це обговорив, адже це одна з речей, якої вони прагнуть".

Зазначимо, що Дональд Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з президентом рф. Це стане першою очною зустріччю політиків.