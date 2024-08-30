МЗС Ірану запевняє, що Тегеран не планує передачу балістики кремлю – Боррель

Проте високий представник ЄС іранському чиновнику не довіряє.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що країна не передаватиме росії власні балістичні ракети, хоча раніше з'явилася інформація про ймовірне постачання Тегераном такого озброєння москві.

Про це заявив високий представник Європейського союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Глава європейської дипломатії прокоментував висловлювання деяких країн-членів ЄС щодо загрози можливого постачання Іраном балістичних ракет росії.

"Безпосередньо перед початком зустрічі я надіслав повідомлення новому міністру закордонних справ Ірану Сейеду Аббасу Арагчі, в якому висловив свою стурбованість", - сказав Боррель.

Він додав, що одразу отримав відповідь, в якій стверджувалося, що "це неправдива інформація".

Проте на запитання, чи "дійсно повірив" Боррель заяві іранського чиновника зі спростуванням інформації про надання рф безпілотників та зброї, він відповів, що ні.

"Щодо Ірану, давайте розрізняти безпілотники та ракети. Побоювання, підозри стосуються можливості щодо ракет. І це те, що сказав міністр: нічого цього немає. І зі свого боку ми також не маємо доказів, що це так", - сказав Боррель.

"Це справді почуття обережності щодо можливості, що це станеться, і тривожний дзвінок... я маю на увазі суто потенційне постачання ракет", - резюмував глава дипломатії.

На початку серпня ми повідомили, що Іран може найближчим часом поставити росії "сотні" балістичних ракет.